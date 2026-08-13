Hataları yüzünden sevdiklerini kaybeden 3 erkek burcu: Bu burçların yaptıklarının telafisi yok

Zodyak’ın bu 3 erkek temsilcisi; karakterlerinin getirdiği bazı baskın zaaflar ve fevri adımlar yüzünden sevdiklerinin kalbini kırıp onları kaybetmeye ve sonrasında derin bir pişmanlıkla baş başa kalmaya en meyilli profile sahiptir.

KOÇ BURÇ Koç erkeği, Mars'ın yakıcı ve sabırsız enerjisiyle hareket eder. Bir tartışma anında veya işler istediği gibi gitmediğinde gözü hiçbir şeyi görmez. Öfkelendiğinde mantık süzgeci tamamen devre dışı kalır; ağzından çıkan kırıcı kelimelerin, yaptığı sert hamlelerin karşı tarafta nasıl derin yaralar açacağını o an hesaplayamaz. Fırtına dindikten, kafası sakinleştikten sonra yaptığı hatanın farkına varıp pişman olsa da çoğu zaman iş işten geçmiş olur. Sevdikleri onun bu öfke nöbetlerinden ve düşüncesizce atılan fevri adımlarından yorularak hayatından sessizce çekilir.

AKREP BURÇ Akrep erkeğinin sevgisi ne kadar derinse, hataları da bir o kadar yıkıcı olabilir. Güvensizlik duygusu ve kontrol etme arzusu tetiklendiğinde, sevdiklerine hayatı adeta bir zindana çevirebilir. Aşırı kıskançlık, imalar, sürekli bir açık arama hali ve kırıldığında sergilediği o acımasız, cezalandırıcı tavır ilişkilerini felakete sürükler. Karşısındaki insan ne kadar sabırlı olursa olsun, Akrep erkeğinin bu baskıcı ve şüpheci tutumuna dayanamaz. Akrep erkeği ancak kaybettiğinde gururunu ve şüphelerini bir kenara bırakır ama giden geri dönmez.