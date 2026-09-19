Hayır diyemediği için kendi hayatından çalanlar: Herkese yetişip kendine geç kalan 3 burç

Bazı insanlar için başkalarının beklentilerini geri çevirmek, birini kırmaktansa kendi konforundan vazgeçmek çok daha kolaydır. Dışarıdan bakıldığında her zaman anlayışlı, yardımsever ve uyumlu görünseler de, iç dünyalarında sürekli başkalarının yükünü taşımaktan doğan sessiz bir kırgınlık yaşarlar. Çizemedikleri sınırlar yüzünden kendi hayatlarına geç kalan o 3 burç...

TERAZİ BURCU

Huzursuzluk çıkmasın ve dengeler bozulmasın diye kendi isteklerini sık sık arka plana atar. Karşısındaki insanı kırmamak için "Hayır" demekte inanılmaz derecede zorlanır. Dışarıya sürekli güler yüzlü ve uyumlu bir profil sergilese de, herkesi memnun etmeye çalışırken kendi özgürlüğünden ve enerjisinden ödün vermenin burukluğunu yaşar.

YENGEÇ BURCU

Aşırı gelişmiş fedakarlık ve koruma içgüdüsü yüzünden çevresindekilerin dertlerini kendi derdi gibi benimser. İhtiyacı olan birine arkasını dönmeyi büyük bir vicdan azabı olarak görür. Sevdiklerine yetişmek için kendi sınırlarını zorlar; ancak bu sınırsız özveri zamanla kendisini duygusal olarak tüketir ve yalnız kaldığında anlaşılmamışlık hissiyle baş başa bırakır.

BALIK BURCU

Empati yeteneği o kadar yüksektir ki başkalarının sınırları ile kendi sınırları arasındaki çizgi kolayca bulanıklaşır. Yardım talep eden kimseyi geri çeviremez, "Hırpalanan ben olayım yeter ki karşımdaki mutlu olsun" mantığıyla hareket eder. Dış dünyaya karşı her zaman özverili ve şefkatli bir imaj çizse de, kendi hayatının direksiyonunu başkalarının beklentilerine devrettiği için içten içe derin bir tükenmişlik hisseder.