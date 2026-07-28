Her hareketiyle flörtöz olan 3 erkek burcu: Bu burçlar doğuştan çapkın olarak tanınıyor

Konuşurken gözlerinizin içine bakışları, sıradan bir cümleye katık ettikleri hafif gülümsemeleri veya gösterdikleri centilmenlik bile karşı tarafta bir "çekim" illüzyonu yaratır. Zodyak’ın bu 3 erkek temsilcisi; yüksek cazibeleri, tatlı dilleri ve şeytan tüyü taşıyan enerjileriyle niyetleri olsun ya da olmasın, her an flört modunda gezinen o karakterlerdir.

TERAZİ BURCU Terazi erkeği, Zodyak'ın tartışmasız en flörtöz karakteridir. Venüs’ün verdiği o doğal zarafet, centilmenlik ve güzelliğe olan tutkusu sayesinde sadece bir kadına kahve ikram ederken bile sanki ilan-ı aşk ediyormuş gibi bir izlenim bırakabilir. Tatlı dili, kompliman yapma konusundaki doğallığı ve yumuşak ses tonu onun en büyük silahıdır. Bazen kendisi bile flört ettiğinin farkında olmaz; onun "aşırı nazik ve ilgili" doğası, karşı taraf için karşı konulmaz bir flörtörlüğe dönüşür.

İKİZLER BURCU İkizler erkeğinin flörtözlüğü zekasında ve kelimelerindedir. İletişim kurduğu an zihinsel bir satranç maçı başlatır. Esprili yaklaşımı, laf sokarak takılmaları, merak uyandıran soruları ve hazırcevaplığı ile karşı tarafın aklını başından alır. Bir mesaj yazışında bile kelimeleri öyle bir seçer ki, satır aralarındaki flörtöz alt metni hissetmemek imkansızdır. Onun flörtözlüğü, merakı canlı tutan zihinsel bir çekim oyunudur.