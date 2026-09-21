Her işini son ana bırakan 5 burç: Bu burçlar son dakika telaşını adeta alışkanlık haline getiriyor...

İşleri tam zamanında yapmak herkes için aynı derecede kolay olmayabilir. Kimi yapılacakları önceden tamamlayıp rahat etmeyi severken kimi harekete geçmek için son anı bekleyebilir. Astrolojiye göre bazı burçların erteleme eğilimi nedeniyle sorumluluklarını son dakikaya bırakabildiği düşünülür. İşte her işini son ana bırakan 5 burç...

1. İKİZLER BURCU İkizler burçları aynı anda birçok konuyla ilgilenmek isteyebilir. Bu nedenle yapmaları gereken bir iş olsa bile dikkatlerini başka bir konuya yöneltmeleri mümkün olabilir. Başlangıçta tamamlamak üzere plan yaptıkları bir işi daha sonra yapabileceklerini düşünerek erteleyebilirler. Zaman ilerledikçe başka uğraşların içine girmeleri, asıl sorumluluğun geri planda kalmasına neden olabilir. Ancak son tarih yaklaştığında bütün dikkatlerini tek bir noktaya yönelterek kısa sürede yoğun bir tempoya girebilirler. Astrolojik yorumlarda İkizler burcunun değişken ilgisi ve aynı anda birden fazla konuyla meşgul olma isteği, erteleme eğilimiyle ilişkilendirilebilir.

2. YAY BURCU Yay burçları özgürlüklerine düşkünlükleri ve anı yaşamayı sevmeleri nedeniyle sorumluluklarını hemen yerine getirmek yerine biraz daha beklemeyi tercih edebilir. Önünde uzun bir zaman olduğunu düşündüğü bir işi tamamlamak için kendisini acele ettirmeyebilir. Günlük hayatındaki daha eğlenceli veya spontane planlar, yapılması gereken işlerin önüne geçebilir. Ancak zaman daraldığında harekete geçerek bütün enerjisini tamamlaması gereken konuya verebilir. Son dakikada çalışmak onlar için zaman zaman stresli olsa da bu tempoya kolayca uyum sağlayabilirler. Astrolojik yorumlarda Yay burcunun özgür ruhlu yapısının planlı hareket etmek yerine son ana kadar beklemesine neden olabildiği düşünülür.

3. BALIK BURCU Balık burçları yapmak zorunda oldukları bir işi hemen tamamlamak yerine ruh haline göre hareket etmeyi tercih edebilir. Özellikle ilgilerini çekmeyen veya kendilerini baskı altında hissettiren sorumlulukları erteleme eğiliminde olabilirler. Yapılması gereken işi zihninde büyütmek yerine bir süre başka şeylerle ilgilenmeyi seçebilirler. Ancak son tarih yaklaştığında sorumluluğun farkına vararak yoğun biçimde çalışmaya başlayabilirler. Dışarıdan bakıldığında son dakikaya bırakılmış bir iş gibi görünse de Balık burcu için bu süreç bazen zihinsel olarak hazırlanma dönemi olabilir. Astrolojik yorumlarda Balık burcunun duygusal yapısı ve ruh haline göre hareket etme eğilimi, işleri ertelemesiyle ilişkilendirilebilir.

4. TERAZİ BURCU Terazi burçları karar verme aşamasında fazla seçenek arasında kalabildiği için bazı işlere başlamayı geciktirebilir. Bir işi tamamlamak için önce en doğru yöntemi bulmaya çalışmaları, başlangıç sürecini uzatabilir. Ayrıca günlük hayatlarında huzurlu ve keyifli vakit geçirmeyi tercih ettiklerinden, zorunlu sorumlulukları bir süreliğine geri plana atabilirler. Zaman daraldığında ise karar vermekte zorlandıkları seçenekleri bir kenara bırakıp işe odaklanabilirler. Son dakikada ortaya çıkan baskı, onları beklenenden daha hızlı hareket etmeye de yöneltebilir. Astrolojik yorumlarda Terazi burcunun kararsız kalabilen yapısının ve denge arayışının zaman zaman erteleme davranışına dönüşebildiği düşünülür.