Her şey mükemmel olsun derken tükenenler: Kontrolü elde tutmak isterken içten içe yıpranan 3 burç

Bazı insanlar için aksaklıklara göz yummak ya da işleri akışına bırakmak neredeyse imkansızdır. Dışarıdan bakıldığında her zaman derli toplu, kriz anlarında soğukkanlı ve son derece organize görünürler. Ancak bu düzeni sağlamak ve sürdürmek için harcadıkları zihinsel efor, bir süre sonra büyük bir içsel yorgunluğa dönüşür. Her şeyi kusursuz yapma çabasıyla kendi sınırlarını zorlayan o 3 burç...

BAŞAK BURCU

Düzen ve mükemmeliyet onun yaşam felsefesidir. Küçük bir detayın bile gözden kaçması veya planların aksaması zihninde büyük bir huzursuzluk yaratır. Her şeyin en iyisi olması için hem kendisini hem çevresini sürekli organize etmeye çalışır. Dışarıya "her duruma hakim" imajı çizse de, bu bitmeyen kontrol arzusu iç dünyasında dinlenmek bilmeyen bir zihinsel yorgunluğa yol açar.

OĞLAK BURCU

Başarısızlık ihtimalini hayat planları arasından tamamen çıkarmıştır. İşlerin kendi standardında yürümesi için ipleri asla başkasına devretmek istemez. Sorumluluk bilinci o kadar yüksektir ki, her yükü tek başına omuzlamayı görev sayar. Bu güçlü ve yılmaz duruşunun ardında ise sürekli en iyisini yapmak zorunda olmanın getirdiği ağır bir zihinsel baskı gizlidir.

BOĞA BURCU

Düzenini, konforunu ve güvenliğini korumak adına hayatındaki her değişkeni kontrol altında tutmak ister. Belirsizliklerden ve ani değişimlerden hoşlanmadığı için her ihtimale karşı önceden tedbir alır. Çevresine son derece kararlı ve sarsılmaz bir imaj sergiler; ancak bu sarsılmaz yapıyı korumak için gösterdiği içsel direnç, zamanla kendisini zihnen ve ruhen tüketebilir.