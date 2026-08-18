Her şey yolundayken bile 'kesin bir aksilik çıkacak' diye kriz bekleyenler: Felaket senaryosu yazma uzmanı 3 burç

Hayat bazen insanlara en sakin ve güzel yüzünü gösterir; ancak bazı insanlar için işler yolunda gittiğinde bile içten içe bir şüphe baş gösterir. Kötü bir şey olacağı korkusuyla anın tadını çıkaramayan ve zihninde sürekli gizli felaket senaryoları üreten o burçlar, psikolojik gerilimin daimi başrolüdür. İşte huzurun ortasında bile kriz bekleyen o 3 burç...

BAŞAK BURCU

Her şeyin kusursuz ilerlemesi onun için şüphelidir. Başak burcu, işler çok yolunda gittiğinde "Burada kesin atladığım bir detay var, yakında bir patlama yaşanacak" diye düşünerek zihnini sürekli alarm durumunda tutar.

AKREP BURCU

Hayatın getirdiği ani sürprizlere karşı hep temkinlidir. Akrep burcu, mutluluğun ardında gizli bir tuzak olabileceğini düşünür; bu yüzden her şey harika giderken bile en kötü senaryoyu zihninde prova etmeden rahat edemez.

YENGEÇ BURCU

Güvenli alanının sarsılmasından ve ani kayıplardan aşırı derecede korkar. Yengeç burcu, huzurlu ve mutlu olduğu anlarda bile "Acaba bu mutluluk ne kadar sürecek?" diye düşünerek anın büyüsünü kendi elleriyle gölgeleyebilir.