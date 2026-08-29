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Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...
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Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

29.08.2026 23:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

Bazı burçlar her olayda önce en kötü ihtimali düşünüyor. İşte olumsuz senaryolar kurmaya yatkın 5 burç...

Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

Günlük hayatta bazı insanlar olayları akışına bırakırken bazıları en küçük ayrıntıyı bile düşünüp olası sonuçları hesaplayabilir. Astrolojik yorumlarda temkinli ve fazla düşünmeye yatkın bazı burçların, yaşanan her durumda en kötü ihtimali göz önünde bulundurduğu düşünülür. İşte olumsuz senaryolar kurmaya en yatkın 5 burç...

Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

1. BAŞAK BURCU

Başak burcu, ayrıntıları gözden kaçırmayan ve her şeyi önceden planlamaya çalışan yapısıyla öne çıkabilir. Bir sorun yaşandığında yalnızca mevcut duruma değil, bunun ileride doğurabileceği sonuçlara da odaklanabilir. Henüz gerçekleşmemiş ihtimalleri bile zihninde değerlendirebilir. Bir planın aksama ihtimalinden iş hayatındaki küçük bir probleme kadar pek çok konuda alternatif senaryolar oluşturabilir. Bu durum zaman zaman fazla endişeli görünmesine neden olsa da Başak için hazırlıklı olmak ve kontrolü elinde tutmak rahatlatıcı olabilir.

Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

2. AKREP BURCU

Akrep burcu, olayların görünen kısmıyla yetinmeyip arka planını anlamaya çalışabilir. Bir kişinin davranışındaki küçük bir değişiklik bile dikkatini çekebilir. Özellikle güven konusunda soru işareti oluştuğunda, aklına gelen ihtimaller arasında en olumsuz senaryoyu da değerlendirebilir. Bir konuşmada söylenen tek bir cümleyi uzun süre analiz ederek altında başka bir anlam olup olmadığını düşünebilir. Bu yaklaşım bazen onu olası sorunlara karşı hazırlıklı hâle getirirken bazen gereğinden fazla şüpheci davranmasına neden olabilir.

Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

3. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal hassasiyeti nedeniyle özellikle ilişkilerde yaşanan belirsizliklerden kolay etkilenebilir. Sevdiği bir kişinin normalden farklı davranması veya iletişimin azalması, zihninde pek çok soru oluşmasına neden olabilir. Karşısındaki kişinin neden böyle davrandığını anlamaya çalışırken en kötü ihtimalleri de düşünebilir. Ortada ciddi bir sorun olmadığı hâlde küçük bir ayrıntıyı büyütmesi mümkün olabilir. Bu yaklaşımının temelinde çoğu zaman sevdiklerini kaybetme korkusu ve kendisini duygusal olarak koruma isteği bulunabilir.

Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu planlı, kontrollü ve sorumluluk sahibi yapısıyla gelecekte karşılaşabileceği sorunları önceden hesaplamaya çalışabilir. Bir karar vermeden önce olumlu sonuçların yanı sıra işlerin ters gitmesi durumunda ne yapacağını da düşünebilir. Özellikle kariyer, maddi konular veya gelecek planları söz konusu olduğunda farklı ihtimalleri tek tek değerlendirebilir. En kötü senaryoyu düşünmesi her zaman karamsar olduğu anlamına gelmez. Çoğu zaman amacı, olası bir sorun karşısında hazırlıksız yakalanmamaktır.

Her şeyin en kötü ihtimalini hesaplayan 5 burç: Bu burçlar kafalarında binlerce senaryo kuruyorlar...

5. BALIK BURCU

Balık burcu güçlü hayal gücü nedeniyle yaşanan bir olayın farklı sonuçlarını zihninde kolayca canlandırabilir. Özellikle belirsizlik içeren durumlarda olumlu ihtimaller kadar olumsuz senaryoları da düşünebilir. Bir mesajın neden geç geldiğinden bir ilişkinin geleceğine kadar pek çok konuyu zihninde farklı şekillerde kurgulayabilir. Henüz yaşanmamış bir olayın yaratabileceği üzüntüyü bile önceden hissedebilir. Bu nedenle zaman zaman kendi zihninde oluşturduğu senaryolar gerçek olayın kendisinden daha yorucu hâle gelebilir.

İlgili Konular: #Astroloji #Overthinking #pesimist

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