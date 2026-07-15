Herkesin derdini dinleyen 3 burç: Bu burçlar bir kendi sorunlarına çözüm üretemiyor

Zodyak’ın bu 3 temsilcisi; yüksek empati yetenekleri ve güçlü duruşları nedeniyle herkesin yardımına koşarken, kendi kırgınlıklarını ve dertlerini adeta bir sır gibi saklarlar. Başkalarına şifa dağıtırken kendi yaralarını tek başına sarmaya çalışan o 3 burcu mercek altına alıyoruz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, çevresindeki herkes için sarsılmaz bir güç ve mantık sembolüdür. Ailesi, dostları veya iş arkadaşları bir çıkmaza girdiğinde ilk aradıkları kişi odur. Oğlak, en büyük krizleri bile soğukkanlılıkla çözer, herkese güvenli bir yol haritası sunar. Ancak kendi dünyasında fırtınalar kopsa bile dışarıya asla renk vermez. Güçsüz görünmekten, başkalarına yük olmaktan nefret ettiği için kendi dertlerini en derinlerine gömer ve her zamanki "yıkılmaz" maskesiyle hayatına devam eder.

AKREP BURCU

Akrep burcu, insan psikolojisini çözme konusundaki doğal yeteneğiyle harika bir dert ortağıdır. İnsanlar en gizli sırlarını, en derin korkularını hiç çekinmeden bir Akrep’e anlatabilirler çünkü onun bu sırları mezara kadar götüreceğini bilirler. Akrep herkesi derinlemesine dinleyip analiz ederken, sıra kendi sorunlarına geldiğinde kapılarını tamamen kapatır. Güven duygusu çok zor inşa edildiği için kendi zayıf noktalarını kimseye göstermek istemez; acısını da hayal kırıklığını da kendi içinde yaşayıp küllerinden tek başına doğmayı tercih eder.

BAŞAK BURCU

Başak burcunun doğasında "iyileştirme ve hizmet etme" arzusu yatar. Çevresindeki insanların hayatlarındaki pürüzleri gidermek, onlara pratik çözümler üretmek ve dertlerine derman olmak için kendini paralar. Ancak kendi zihinsel karmaşası, endişeleri ve kırgınlıkları söz konusu olduğunda tamamen içe döner. Kendi sorunlarını anlatırsa insanları yoracağını veya onların düzenini bozacağını düşünür. Bu yüzden başkalarının hayatını kusursuzca organize ederken, kendi içsel kaosunu büyük bir sessizlikle tek başına çözmeye çalışır.