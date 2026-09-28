Herkesin yarasını sarıp kendi acısıyla yalnız kalanlar: Fedakarlığı yüzünden tükenen 3 burç

Hayatta ne kadar yorulursa yorulsun sevdiklerini asla yarı yolda bırakmayan, başkalarının yükünü omuzlarken kendi sessiz çığlıklarını içine atan bazı hassas karakterler vardır. Herkesin sığınağı olup kendi limansız kalan o burçlar...

Terazi: Başkalarının huzuru bozulmasın diye kendi isteklerini sürekli erteler. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi ruhsal enerjisini tamamen tüketir ve yardıma ihtiyacı olduğunda etrafında kimseyi bulamaz.

Başak: Sevdiklerinin hayatındaki aksaklıkları çözmek için gece gündüz koşturur; ancak kendi içsel yorgunluğunu asla kimseye yük etmez. Her şeyi kusursuz yönetmeye çalışırken en çok kendi ruhunu yıpratır.

Balık: Başkalarının acısını adeta kendi teninde hisseder. Dostlarının derdini dinlemekten kendi yaralarını sarmaya vakit bulamaz; herkesin dert ortağı olurken kendi hüznünü tek başına göğüsler.