Hiçbir şeyi atmaya kıyamayan 5 burç: Bu burçlar her şeyi bir gün lazım olur diye saklıyor...

İnsanların eşyalara ve anılara yüklediği anlam birbirinden farklı olabilir. Kimi kullanılmayan şeylerden kolayca kurtulurken kimi eski bir eşyanın anısı, maddi değeri veya ileride işe yarayabileceği düşüncesi nedeniyle onu saklamayı tercih edebilir. Astrolojik yorumlarda bazı burçların geçmişe bağlı yapıları, tedbirli davranmaları veya eşyalara duygusal anlam yüklemeleri nedeniyle bir şeyi atmaya kıyamadığı düşünülür. İşte hiçbir şeyi kolay kolay çöpe atamayan ve “belki lazım olur” diyerek saklayan 5 burç...

1. BOĞA BURCU Boğa burcu, sahip olduklarını korumaya ve uzun süre kullanmaya önem veren burçlardan biri olarak yorumlanabilir. Bir eşyanın hâlâ kullanılabilir durumda olması, onun için o şeyi hemen elden çıkarmamak adına yeterli bir neden olabilir. Eski kıyafetler, mutfak eşyaları, dekorasyon ürünleri veya yıllardır bir köşede duran küçük eşyalar Boğa için “bir gün lazım olur” düşüncesiyle saklanabilir. Üstelik satın almak için para verdiği bir şeyi kullanmadan atmak ona gereksiz bir harcama gibi gelebilir. Maddi değerinin yanı sıra eşyanın kaliteli ve işlevsel olması da kararını etkileyebilir. Bu nedenle dolaplarını veya depolarını düzenlerken pek çok eşya için vazgeçme konusunda uzun uzun düşünebilir.

2. YENGEÇ BURCU Yengeç burcu için bir eşyanın değeri çoğu zaman maddi karşılığından çok taşıdığı anlamla ölçülebilir. Geçmişten kalan bir kıyafet, eski bir mektup, çocukluk eşyası veya özel bir günün hatırası onun için sıradan bir eşya olmaktan çıkabilir. Bu nedenle kullanmadığı bir şeyi atmak, aslında o eşyayla bağlantılı bir anıyı geride bırakmak gibi hissettirebilir. Duygusal bağ kurduğu eşyaları yıllarca saklayabilir ve zaman zaman onları çıkarıp geçmişi hatırlayabilir. Üstelik aile üyelerinden kalan eşyalar söz konusu olduğunda bu bağlılık daha da güçlenebilir. Yengeç burcu için “Bunu neden saklıyorum?” sorusunun cevabı çoğu zaman “Çünkü bunun bir anlamı var” olabilir.

3. BAŞAK BURCU Başak burcu, düzenli ve seçici yapısıyla her şeyi saklayan biri gibi görünmese de atılacak bir eşya konusunda oldukça temkinli davranabilir. Bir eşyanın ileride hangi durumda işe yarayacağını hesaplayabilir ve hemen çöpe atmak yerine kullanım alanı bulmaya çalışabilir. Eski kavanozlar, kutular, kablolar, kırtasiye malzemeleri veya çeşitli ev eşyaları “bir gün lazım olabilir” düşüncesiyle bir kenarda tutulabilir. Başak için kullanılabilir durumdaki bir şeyi gereksiz yere atmak mantıklı olmayabilir. Bu nedenle evdeki eşyaları düzenlerken bile “Bunu başka bir yerde kullanabilir miyim?” diye düşünmesi mümkündür. Sonuç olarak bazı eşyalar uzun süre elden çıkarılmayı beklerken Başak onların gelecekteki olası kullanım alanlarını zihninde çoktan belirlemiş olabilir.

4. BALIK BURCU Balık burcu, eşyalarla duygusal bağ kurmaya yatkın yapısıyla bir şeyi atmakta zorlanabilir. Özellikle geçmişte yaşadığı güzel bir dönemi, sevdiği bir kişiyi veya önemli bir anı hatırlatan eşyalar onun için ayrı bir anlam taşıyabilir. Eski bir tişört, küçük bir hediye, fotoğraf, not veya yıllardır kullanılmayan bir eşya bile Balık için kolayca vazgeçilebilecek bir şey olmayabilir. Eşyayı kullanmasa bile ona baktığında hissettiği duyguyu kaybetmek istemeyebilir. Bu nedenle temizlik veya dolap düzenleme sırasında “Bunu gerçekten atmalı mıyım?” diye uzun süre düşünebilir. Duygusal anlamı olan eşyalar söz konusu olduğunda mantıktan çok kalbinin sesini dinlemesi mümkün olabilir.