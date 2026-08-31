İçindeki fırtınaları kimse bilmesin diye dışarıya hep iyiyim maskesi takanlar

Kırıldığını, yorulduğunu veya üzüldüğünü başkalarına belli etmekten hiç hoşlanmayan, zayıf görünmektense sessizce içine kapanmayı tercih eden o duygusal olarak en dayanıklı görünen ama aslında en çok yorulan ruhlar...

AKREP BURCU

Derinlerde yaşadığı acıları, ihanetleri ve hayal kırıklıklarını asla dışarıya yansıtmaz. Zırhını kuşanır ve etrafına karşı her zaman güçlü ve kontrol sahibiyim imajı çizer; oysa iç dünyasında devasa yangınlar kopmaktadır.

ASLAN BURCU

Gururunu ve her koşulda ayakta kalma mecburiyetini hayatının merkezine koyar. Sevdiği insanlara bile kırılgan anlarını göstermekten kaçınır; içine attığı her şeyi koca bir gülümsemenin ve dimdik duruşun arkasına saklar.

OĞLAK BURCU

Duygularını açıkça yaşamanın bir "zafiyet" olabileceği düşüncesiyle hareket eder. Yaşadığı zorlukları kimseye yük etmemek için tek başına göğüslemeye çalışır; derdini içine gömüp hayatına aralıksız devam eder.