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Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Nisan 2024 - 16:12

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün ilişkiler ve anlaşmalar açısından çok pozitif bir gündesiniz sevgili ikizler. Eğitim, ticaret, hukuki konular ve seyahatlerle alakalı gündemler olabilir, yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş ve maddi konularda destekleyici etkiler var. Bugünden itibaren hem öğrenmeye, keşfetmeye daha açıksınız hem de yeni başlangıçlara hazırsınız.


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