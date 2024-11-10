Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Kasım 2024 - 16:02

Güncelleme: 10 Kasım 2024 - 16:02

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.