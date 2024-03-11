Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Geleceğinizi şekillendirmek adına önemli adımlar atacağınız bir gün sevgili ikizler. Arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. Çok aceleci davranmamaya çalışın. Biraz düşünerek hareket ettiğinizde olayların farklı yönlerini de görebileceksiniz. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün harekete geçebilirsiniz.
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