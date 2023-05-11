Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Arkadaş çevrenizle keyifli vakit geçireceğiniz bir gün. Düşüncelerinizi hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Çözümsüz kalan konular varsa çevrenizin de desteğiyle bugün çözüme kavuşturabilirsiniz. Orijinal fikirlerinizi insanlarla paylaşın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- İnce'den ilk paylaşım!