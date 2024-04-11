Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Oldukça hareketli, aktif bir gün sizi bekliyor. Hayatın her alanında kararsız kaldığınız konuları bugün araştırarak netliğe kavuşturabilirsiniz. Zihinsel olarak ne kadar net olursanız yaşamınıza çektiğiniz kaosun da netlik kazandığını göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- YSK’de olağan itiraz süreci tamamlandı