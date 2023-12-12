Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu günlük yorumu::
Ortada bu kadar gerileceğiniz bir durum yok ama siz gerginsiniz. Sakinlikle sorunları çözebilecekken aceleci tavırlarınız akışı bozuyor. Kararlarınızdan vazgeçmeyin. Bilginizi doğru kullanabilirseniz isteklerinize kavuşacaksınız.
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