Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Eylül Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın, ağır sporlardan kaçının. Yalnız kalmak istiyorsunuz ama sorumluluklarınız var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir.
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