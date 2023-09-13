Günlük Burç Yorumları: 14 Eylül Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Eylül 2023 - 17:17

Güncelleme: 13 Eylül 2023 - 17:17

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın, ağır sporlardan kaçının. Yalnız kalmak istiyorsunuz ama sorumluluklarınız var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir.