Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün uzun zamandır devam eden sağlık sorunlarınız varsa çözüme kavuşmaya çok yakın olacaksınız. Ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsiniz. Konulara çözümsel yaklaşmak ve sorumluluk almak kurtarıcı olacaktır. Düşünüp durmaktan ziyade elinizi taşın altına koymalısınız..
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı
- 9 sayfalık not bırakmışlar