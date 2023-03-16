Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
İlişkilerde yaşadığınız sorunların bu kadar uzaması çevrenize olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Düşüncesizce adımlar atmayın. İçinize dönün ve kendinizle yüzleşin. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.
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