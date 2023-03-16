Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

İlişkilerde yaşadığınız sorunların bu kadar uzaması çevrenize olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Düşüncesizce adımlar atmayın. İçinize dönün ve kendinizle yüzleşin. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.



