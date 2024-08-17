Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Pazar İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ağustos 2024 - 16:07

Güncelleme: 17 Ağustos 2024 - 16:07

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün yeni başlangıçlar açısından çok pozitif bir gündesiniz sevgili ikizler. Eğitim, ticaret, dış ilişkiler, hukuki konular ve seyahatlerle alakalı gündemler olabilir. İş ve maddi konularda destekleyici etkiler var. İlişkilerde yaşadığınız sorunları çözmek için uygun bir gün.