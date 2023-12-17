Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizde ağzınızdan çıkana biraz dikkat etmeniz gereken bir gün sevgili ikizler. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bugün radikal kararlar almasanız iyi edersiniz. Ticari konular, alışverişler, anlaşmalar açısından zorlayıcı görünüyor. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- 'Takması gereken fotoğrafı takmıyor'
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Eski Beşiktaşlıdan Türkiye itirafı!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem