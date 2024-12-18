Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün sinir sisteminiz biraz hassas olabilir sevgili ikizler.. Sakinlikle sorunları çözebilecekken gergin ve aceleci tavırlarınız sorunları büyütüyor. Araştırın, keşfedin; kararlarınızdan vazgeçmeyin ve aklıselim olun. Bilmek yeterli değil, bilgiyi doğru kullanabilmelisiniz.
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