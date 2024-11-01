Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Kasım Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün iş hayatınız, yaşam alanınızın düzeni veya sağlık konuları gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgilenmek gerekebilir. Önemli kişilerle görüşmek ve kalıcı olmasını istediğiniz kararlar için uygun bir gün değil. Ertelediğiniz işlerinizi bugün bitirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Amca Salim Güran cinayet gecesi dereye gitmiş!
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'