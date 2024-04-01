Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Nisan 2024 - 16:06

Güncelleme: 01 Nisan 2024 - 16:06

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

İlişkilerde yaşadığınız sorunların bir türlü çözülememesi insanlara olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Hatayı biraz kendinizde arayın. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.