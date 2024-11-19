Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda önemli kararlar alacağınız bir gün olabilir sevgili ikizler. Planlı programlı hareket etmeniz gerekiyor. Yakınlarınızın sağlık sorunları tetiklenebilir. Biraz sorumluluk almalı, sevdiklerinize zaman ayırmalısınız.
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