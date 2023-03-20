Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün biraz uyanık olmanız gerekiyor. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Yanlış kararlar verebilir veya yakınlarınızı yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.