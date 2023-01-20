Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, hobilerinize zaman ayırın. Kafanız karışık, sorumluluk almak istemiyorsunuz. Zihninizi biraz boşaltmalı ve yeniden başlamalısınız. Konuların üzerine gitmek bugün çözümsel bir yaklaşım değil.. Çözmeyi düşünmeyin. Kafanızı dağıtacak etkinlikler bulun ve mutlaka katılın.
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