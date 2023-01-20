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Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, hobilerinize zaman ayırın. Kafanız karışık, sorumluluk almak istemiyorsunuz. Zihninizi biraz boşaltmalı ve yeniden başlamalısınız. Konuların üzerine gitmek bugün çözümsel bir yaklaşım değil.. Çözmeyi düşünmeyin. Kafanızı dağıtacak etkinlikler bulun ve mutlaka katılın.






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