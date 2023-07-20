Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın, ağır sporlardan kaçının. Yalnız kalmak istiyorsunuz ama sorumluluklarınız var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir. Çok düşünüyor ve kendinizi fazla yoruyorsunuz. Aile gibi gördüğünüz insanlarla vakit geçirmek, onlardan yardım almak iyi gelecektir.
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