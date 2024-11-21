Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizin güçleneceği bir gündesiniz. Bağlarınızı güçlendirmenin tam zamanı. Eğlenceli kişiliğiniz dikkatleri üzerinize çekmenize sebep oluyor. Uzun zamandır sorun yaşadığınız kişilerle varsa bugün pozitif gelişmeler olabilir.
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