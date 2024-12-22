Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sosyal zekanız çevreniz tarafından hayranlıkla karşılanıyor sevgili ikizler. Yine de biraz durulmanız gerekiyor. Bu kararsızlık ve değişkenlik size hayranlıkla bakan gözlerin bir süre sonra güvenini sarsabilir. Ne istediğinize karar vermeden kendinizi ortaya atmamalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!