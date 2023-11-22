Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün fikirsel olarak uyumlu olabileceğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yeni tanışmalar gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyun. Bugün geleceğiniz için önemli kararlar alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?
- Irak'ın sıfır noktasında 'Trabzon hurması' hasadı
- 'Hangi yargı mensubuna ne vereceklerini planlıyorlar'
- Filiz Akın'dan kötü haber
- Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!
- 29 Ekim'de öğrenciyi dışlayan öğretmen için karar
- Adnan Beker’den yanıt geldi
- Sosyal medyadan tepki yağdı!