Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Günlük Yaşam:

Burcunuzda ilerleyen Güneş'in Satürn ile yapacağı kare açı, haftanın ilk gününde zihinsel olarak üzerinizde bir baskı ve yalnızlık hissi yaratabilir sevgili İkizler. Hayatınızla ilgili almak istediğiniz radikal kararlarda aile büyüklerinin veya hayatın getirdiği zorunlulukların engeline takılabilirsiniz. Ay'ın Başak burcundaki varlığı ise odağınızı evinizi ve yuvanızı düzenlemeye yönlendiriyor.

Kariyer:

Kariyer hedeflerinizde ve toplum önündeki duruşunuzda önemli bir sorumluluk sınavından geçiyorsunuz. Sunduğunuz yenilikçi fikirler üstleriniz tarafından eleştirilebilir; moralinizi bozmak yerine projelerinizdeki eksik ayrıntı unsurlarını tamamlamaya odaklanmalısınız. İş dünyasındaki tanınırlığınızı ve kurduğunuz insan ilişkilerini korumak için bugün sessiz ama planlı ilerlemek en doğrusu olacaktır.

İlişki:

İlişkilerinizde kendinizi tam olarak ifade edemediğinizi veya partnerinizin size karşı mesafeli davrandığını düşünebilirsiniz. Ev içindeki sorumlulukların paylaşımı aranızda dönemsel bir soğukluğa yol açabilir. Yalnız İkizler burçları, dikkat çekici enerjilerine rağmen bugün başlayacak flörtlerin yoğun ve ciddi yükümlülükler getirebileceğinin farkında olmalıdır.