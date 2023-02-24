Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sağlığınızla alakalı uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular bugün kendini açıkça hissettirebilir. İş yerinizde yaşadığınız sorunlarla alakalı belirsizlikleri netliğe kavuşturma isteğiniz bugün sonuç bulmayabilir. Sorunu dışarda aramak zaman kaybettiriyor. Kendinize dönmek çözüm olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- TELE1’in kapatılmasında saklanan belge
- İzmir fay hatları nereden geçiyor?
- Sansür dalgası gittikçe büyüyor
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Fıs Fıs İsmail'in 'seçim' videosu gündem oldu
- Marmara Denizi'nde deprem
- Erdoğan’dan görevden alma ve atama kararları