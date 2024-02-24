Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Sorumluluk almalı ve ailenize zaman ayırmalısınız.
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