Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz yıpratıcı olabilir sevgili ikizler. İletişim kurmak zorunda olduğunuz kişileri anlamaya çalışmak zorlaşabilir. Kendinizi biraz zorladığınızda karşınızdaki kişilerde de haklı yönler bulabileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müzakere edilmez!'
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama