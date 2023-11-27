Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Hayata karşı istekli ve heyecanlı tavrınız çevrenizdeki enerjisi düşük insanlara moral oluyor. Araştırmalar, eğitimle alakalı konular ve kısa seyahatler için uygun bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar için önce zihinsel uyuma dikkat edin. Detayları kaçırmamaya özen gösterin. Bugün çevrenizin ilgi odağısınız.
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