Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İlişkilerinizde ağzınızdan çıkana biraz dikkat etmeniz gereken bir gün sevgili ikizler. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bugün radikal kararlar almasanız iyi edersiniz. Ticari konular, alışverişler, anlaşmalar açısından zorlayıcı görünüyor. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat.
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