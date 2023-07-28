Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu günlük yorumu:
Bugün yakınlarınızla gerginlikler yaşanabilir sevgili ikizler.. Sakinlikle sorunları çözebilirsiniz, aceleci ve kararsız tavırlarınız işleri zorlaştırıyor. Sağlığınızı her şeyin önünde tutmalısınız. Hukuki konularla alakalı beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.
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