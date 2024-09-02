Günlük Burç Yorumları: 3 Eylül Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Eylül 2024 - 15:58

Güncelleme: 02 Eylül 2024 - 15:58

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.