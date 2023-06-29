Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 29 Haziran 2023 - 17:30

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:

İş hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili ikizler. Hızlı karar almayın, düşünerek hareket edin. Fikirlerinizi herkese açmayın, herkese güvenmeyin. Evcil hayvanlarınız varsa bugün onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.