Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Ekim 2024 - 16:00

Güncelleme: 30 Ekim 2024 - 16:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.