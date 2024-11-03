Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sinir sisteminiz bugün çok hassas sevgili ikizler.. Sakinlikle sorunları çözebilecekken aceleci tavırlarınız akışı bozuyor. Kararlarınızdan vazgeçmeyin, istikrarlı olun. Bilginizi doğru kullanabilirseniz isteklerinize kavuşacaksınız.
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