Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.