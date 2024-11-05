Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Kasım 2024 - 15:49

Güncelleme: 05 Kasım 2024 - 15:49

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, geleceğe yönelik neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumda olabilirsiniz. Geçici bir süreç. Bugün düşüncesizce adımlar atmayın, harcamalarınıza dikkat edin. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi. Yeni kararlar almalı ve sabırlı olmalısınız.