Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Nisan 2024 - 15:15

Güncelleme: 06 Nisan 2024 - 15:15

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün kariyer alanında biraz uyanık olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara çok açık bir gün. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek hevesinizi kırabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlığınız suistimallere yol açabilir.