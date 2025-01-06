Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, geleceğini şekillendirmek adına önemli adımlar atacağın bir gün. Arkadaş çevrenden destek görebilirsin. Çok aceleci davranmamaya çalış. Biraz düşünerek hareket ettiğinde olayların farklı yönlerini de görebileceksin. Eğitimle alakalı bir gündemin varsa bugün harekete geçebilirsin.
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