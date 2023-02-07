Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Kararsızlıklarınız ve değişken tavırlarınız insanları sizden uzaklaştırıyor, sözlerinize dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sadece düşünmekle kalıyorsunuz. Sorumluluk almalı ve ailenize zaman ayırmalısınız. Sinirlerinize hakim olun.
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