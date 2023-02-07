Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Kararsızlıklarınız ve değişken tavırlarınız insanları sizden uzaklaştırıyor, sözlerinize dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sadece düşünmekle kalıyorsunuz. Sorumluluk almalı ve ailenize zaman ayırmalısınız. Sinirlerinize hakim olun.