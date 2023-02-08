Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün öğlen saatlerine kadar olan zaman dilimi zihinsel anlamda gergin hissedebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Günün ikinci yarısı daha ılımlı enerjiler var. Aile gibi gördüğünüz insanlarla vakit geçirmek, fikir alış verişi yapmak çok iyi gelecektir. Güzel haberler alabilirsiniz.
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