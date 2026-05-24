İlişkilerde en çok ödün veren 5 burç: Bu burçlar huzur bozulmasın diye çoğu zaman geri adım atan taraf oluyor...

İlişkilerde denge kurmak her zaman kolay değildir. Kimi insanlar kendi sınırlarını korurken, bazıları sevdikleri kişi için fazlasıyla fedakârlık yapabilir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki, ilişki söz konusu olduğunda kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabilir, karşısındaki kişinin mutluluğu için kendinden ödün verebilir. Bu durum zamanla duygusal yorgunluk yaratsa da, onların sevgi anlayışı çoğu zaman “önce sen” üzerine kuruludur. İşte ilişkilerde en çok ödün veren 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu sevdiği insanlara karşı son derece bağlı ve koruyucu bir yapıya sahiptir. İlişkilerde partnerinin mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyabilir. Bu nedenle kendi isteklerinden kolayca vazgeçebilir. Sevdiklerini üzmemek için çoğu zaman kendi duygularını geri plana atar. Bu fedakârlık eğilimi, onun ilişkilerde en çok veren burçlardan biri olmasına neden olur.

2. BALIK BURCU

Balık burcu romantik ve fedakâr yapısıyla ilişkilerde kendini kolayca ikinci plana atabilir. Sevdiği kişi mutlu olsun diye kendi ihtiyaçlarını görmezden gelebilir. Empati yeteneği çok yüksek olduğu için karşısındaki insanın duygularını kendi duyguları gibi hisseder. Bu durum zaman zaman kendini ihmal etmesine yol açabilir.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkilerde uyum ve dengeyi korumak için büyük çaba harcar. Bu uğurda kendi isteklerinden ödün vermekten çekinmez. Tartışma çıkmasın, ilişki bozulmasın diye çoğu zaman geri adım atan taraf olabilir. Bu da onun ilişkilerde fazla fedakâr görünmesine neden olur.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu sevdiği insan için sürekli bir şeyleri düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışır. Bu süreçte kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilir. İlişkinin sorunsuz ilerlemesi için fazla sorumluluk alabilir. Partnerini mutlu etmek için kendini zorlayabilir ve bu da zamanla yıpranmasına neden olabilir.

5. BOĞA BURCU

Boğa burcu genellikle sabırlı ve sadık yapısıyla bilinir. Sevdiği kişiye bağlandığında uzun süre ilişkiyi sürdürmek için kendi konfor alanından bile vazgeçebilir. Kolay kolay pes etmez ve ilişkide dengeyi korumak için kendi isteklerini geri plana atabilir. Bu da onu zaman zaman fazla veren taraf haline getirebilir.